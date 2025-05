Milan, accordo totale con Allegri: in mattinata incontro per formalizzare

Nella giornata di ieri il Milan ha accelerato per Massimiliano Allegri: ecco gli ultimi aggiornamenti forniti dall'esperto di mercato di Dazn

Nella giornata di ieri il Milan ha accelerato per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è il prescelto di Igli Tare e del resto della dirigenza per guidare la squadra per un nuovo progetto di ricostruzione, dopo l'annata fallimentare di quest'anno.