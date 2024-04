Gabbia: “Milan? Per me è come se non fossi mai andato via”

"Sicuramente è stato provante, più perchè erano 4 o 5 anni che stavo in una comfort zone personale: per me il Milan è famiglia, è facce che conosco da quando sono piccolo. Cambiare paese, una città nuova e con compagni che non parlano la tua lingua è stato sicuramente provante ma è stato un qualcosa che mi ha dato tanto: l'impatto è stato molto positivo, c'erano ragazzi positivi e bravi, anche l'allenatore che aveva inciso sul mio acquisto.

"Per me è come se non fossi più andato via, tante volte sentivo i ragazzi italiani con qui c'era un rapporto quotidiano. Qualche volta anche i ragazzi stranieri. Da quel punto di vista è come non essere mai andato via perché sapevo quello che succedeva, come stavano i ragazzi, le partite le vedevo tutte quando c'era la possibilità. Sono sempre legato al Milan anche perché sono tifoso e quindi sono contento di vederlo. Come vivevo le partite da tifoso? Sicuramente in maniera differente, con più trasporto, come se fossi un infortunato a casa... Adesso vedo le partite del Villarreal quando gioca ma non ho le stesse sensazioni di quando vedevo quelle del Milan".