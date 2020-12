Fusetti a Sky Sport: “Il match contro la Fiorentina? Lo attendiamo dal 23 febbraio”

MILANO – In vista del match tra il Milan Femminile e la Fiorentina, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport la centrocampista rossonera Laura Fusetti. Ecco le sue parole: “Abbiamo più attesa, dal 23 febbraio aspettiamo questa partita. Anche quest’anno saremo a lottare per la Champions e per lo scudetto. Queste gare sono sentite a livello emotivo“, un chiaro riferimento alla scorsa stagione quando il campionato femminile è stato interrotto per il Covid, coinciso proprio alla sfida tra le rossonere e le viole. E proprio la Fiorentina fu qualificata in Champions League, ai danni del Milan Femminile, grazie all’algoritmo.