Verso Frosinone-Milan: le designazioni ufficiali del match

Sabato alle 18 allo Stirpe il Milan di Stefano Pioli affronterà il Frosinone di Di Francesco, nel match valevole per la ventitreesima giornata di campionato di Serie A. In questi minuti l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno, ufficializzando la direzione del signor Pairetto della sezione di Nichelino.