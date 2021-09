Footmercato – Leonardo ha contattato Maldini per Kessié

Secondo quanto riportato da Footmercato il PSG vuole portare all'ombra della Torre Eiffel Franck Kessié già a gennaio

Redazione Il Milanista

Tiene banco in casa Milan la questione relativa al rinnovo di contratto di Franck Kessié. Il Presidente è in scadenza di contratto e al momento la fumata bianca sembra essere davvero molto lontana. E sarebbe un fallimento per la dirigenza rossonera che si è dimostrata brava e abile in sede di mercato, ma l'opposto per i rinnovi.

Infatti dopo Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu il club di via Aldo Rossi rischia di perdere a zero un terzo giocatore importantissimo della formazione di Stefano Pioli. Eppure le occasioni per il rinnovo non sarebbero mancate... Infatti secondo quanto riportato da calciomercato.com il Milan avrebbe avuto ben due occasioni per far firmare il nuovo contratto al proprio numero 79.

La prima risale poco dopo l'insediamento di Maldini al posto di Mirabelli. L'entourage dell'ivoriano aveva un accordo con l'ex d.s. per il prolungamento del contratto e relativo aumento dell'ingaggio: da 2,2 milioni a 2,7 a stagione. Ma in quel momento la nuova dirigenza rossonera aveva l'intenzione di venderlo al Monaco. Con i monegaschi l'accordo era stato trovato ma la trattativa saltò perché il progetto non convinceva il suo agente Atangana. La seconda volta è molto più recente. Era lo scorso anno e il Milan arrivò ad offrire 4 milioni di euro, mentre la richiesta era di 6,5 milioni di euro. Ovvero quanto offerto ora. In quel momento però il fondo Elliott aveva posto il veto a rinnovi superiori a 4 milioni di euro e, di conseguenza il Milan ha gettato al vento, un'altra occasione importante per il rinnovo.

In Francia sicuri: Leonardo vuole Kessié

Gli ultimi rumors di mercato riportano che il PSG e Tottenham si sarebbero interessate a ingaggiare l'ivoriano del Milan. Ma nelle ultime la notizia è un'altra: il Paris Saint Germain avrebbe voglia di ingaggiare già a gennaio Franck Kessié.

A riportare la notizia è il Footmercato che sottolinea come Leonardo avrebbe già contattato Paolo Maldini per gettare le basi di una trattativa. Il PSG è pronto a garantire 9 milioni all'ex Atalanta e Cesena ma soprattutto qualche milione al Milan che eviterebbe così di perdere a zero il nazionale della Costa d'Avorio. Decisiva sarà la volontà di Kessié di onorare o meno il suo contratto con il Milan e i tifosi rossoneri.