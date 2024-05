Milan, Fonseca resta in corsa, ma su di lui c’è anche il Marsiglia

Come svela La Gazzetta dello Sport, quello del portoghese è uno dei nomi caldi per la panchina del Milan, ma anche il Marsiglia è in corsa

Lorenzo Focolari Redattore 3 maggio 2024 (modifica il 3 maggio 2024 | 12:01)

Sono giorni complicati a Casa Milan. I vertici del club sono impegnati in una scelta molto importante, ovvero quella dell'allenatore con cui iniziare un nuovo ciclo nella prossima stagione. Ma ancora non c'è una certezza sul nome.

Dopo aver abbandonato la pista che portava a Julen Lopetegui, per la contestazione dei tifosi, il club ora sta valutando diversi profili. Il sogno sarebbe Thiago Motta, conteso dalla Juventus. Per questo i dirigenti rossoneri tengono in considerazioni altri nomi, come quello di Paulo Fonseca. Come svela oggi La Gazzetta dello Sport infatti, quello del portoghese è uno dei nomi caldi per la panchina del Milan.

In Francia il tecnico sta facendo bene alla guida del Lille, tanto da essere tra i candidati per il premio di miglior tecnico dell'anno per il secondo anno consecutivo. L'ex Roma è in scadenza a giugno, ma su di lui c'è anche il Marsiglia. Tra le due opzioni Fonseca sceglierebbe il Milan, ma dipenderà anche dalle tempistiche.

