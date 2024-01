Fonseca: “Djalò pronto per la Juve, cresciuto rispetto ai tempi del Milan”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Lille ha parlato dl nuovo acquisto della Juve, passato dalle giovanili del Milan

Il calciomercato di gennaio è in corso e le squadre stanno lavorando per rinforzarsi. Anche la Juventus si è mossa e ha chiuso per l'arrivo di Tiago Djalò dal Lille. Il centrale, classe 2000, è passato dalle giovanili del Milan nel 2019, per poi essere ceduto alla squadra francese nell'operazione Leao.

Il difensore in settimana dovrebbe essere a Torino per visite e firma. A proposito del nuovo acquisto dei bianconeri si è espresso il tecnico del Lille, Paulo Fonseca, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Le parole dell'allenatore: "Lo vedo già pronto per aiutare la difesa dei bianconeri. Rispetto alla sua prima avventura italiana, vissuta da giovanissimo al Milan, è cresciuto molto come giocatore e anche come uomo. E ora ha anche molta più esperienza di prima. In più conosce già la lingua, parla bene l'italiano. E questo penso che lo possa aiutare ad ambientarsi prima del previsto in una squadra nuova e importante come la Juventus".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.