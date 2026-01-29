Focus sulla lotta Champions: il peso del ranking UEFA

La corsa Champions in Serie A è serrata e il ranking UEFA diventa decisivo: l'eliminazione del Napoli complica al lotta al quinto slot.

La lotta per la qualificazione in Champions League in Serie A è molto serrata e avvincente, con diverse squadre coinvolte a distanza di pochi punti e pronte a darsi battaglia da qui alla fine del campionato.

Attualmente l’Inter è in testa a quota 52, per niente in discussione per un piazzamento Champions. Subito dietro seguono Milan a 47, Roma e Napoli a 43, Juventus a 42 e anche la sorpresa Como a 40. In uno scenario così equilibrato, l’ideale sarebbe un ranking UEFA favorevole all’Italia, in modo da poter ottenere un posto aggiuntivo per la Champions League, come già accaduto in passato.

Ranking UEFA e posto extra

Un percorso positivo delle squadre italiane nelle competizioni europee favorirebbe tutti: un quinto slot disponibile sarebbe preziosissimo, soprattutto con una corsa così combattuta. Ieri sera si è conclusa la League Phase di Champions League, mentre stasera toccherà all’Europa League, ma è già arrivata una notizia negativa che complica la corsa alle cinque squadre qualificate, ovvero l’eliminazione del Napoli.

La squadra partenopea, in una situazione molto difficile e alle prese con numerosi infortuni, nonostante una prova coraggiosa ha perso ieri sera contro il Chelsea e non è riuscita a raddrizzare una classifica già fortemente compromessa.

Al momento, nel ranking UEFA, l’Italia è soltanto quinta, superata anche dal Portogallo. Al primo posto c’è l’Inghilterra, seguita da Germania, Portogallo e Spagna, con l’Italia subito dietro, davanti a Polonia e Francia. A questo punto i prossimi turni saranno delicatissimi, a partire dai playoff di Champions League: ogni turno superato sarà di vitale importanza per provare a rientrare tra le prime due nazioni del ranking e conquistare il posto extra in Champions.