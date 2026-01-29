Milan, nuovo assetto societario: cosa cambia e cosa no

Novità sulla questione societaria del Milan, Comvest subentra ad Elliott: cambierà il CDA ma si va verso la conferma dell'attuale management.

Da giorni si parla dell’imminente cambiamento a livello societario che presto avverrà in casa Milan, con l’ingresso del nuovo finanziatore Manulife Comvest, che prenderà il posto di Elliott e diventerà il nuovo creditore di RedBird e del numero uno rossonero Gerry Cardinale.

Nei giorni scorsi si è fatta un po’ di confusione sui cambiamenti che avverranno concretamente in società, per questo facciamo chiarezza riportando alcune informazioni dal portale Calcio e Finanza, che ha approfondito nel dettaglio la vicenda.

Che cosa cambia davvero in società

Secondo quanto riportato, non appena Manulife salderà il debito nei confronti di Elliott, è prevista l’uscita delle principali figure del fondo attualmente presenti in società, come Dominic Mitchell e Gordon Singer. A quel punto si procederà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, nel quale entreranno nuovi membri che non necessariamente dovranno essere espressione diretta dei nuovi arrivati.

Contrariamente a quanto ipotizzato nei giorni scorsi invece, al momento il management operativo del Milan dovrebbe rimanere invariato, con la conferma di Giorgio Furlani e Paolo Scaroni nei rispettivi ruoli. La chiusura dell’operazione sarebbe prevista a brevissimo.