Milan, il 28 ottobre è stata fissata l’Assemblea dei Soci del Club

La nota ufficiale: "I signori azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Associazione Calcio Milan S.p.A., in data 28 ottobre 2024 alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2024 stessa ora, in seconda convocazione.