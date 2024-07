Fedele: “Scudetto? Ad oggi vedo Inter, Juve e Milan, poi dea e Napoli”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato l'ex dirigente Enrico Fedele che ha detto: “Serie A? L'Inter parte avvantaggiata. Ad oggi vedo Inter, Juve e Milan, poi Atalanta e Napoli. Il Bologna è un'incognita. L'allenatore è un nuovo Zeman, predilige il gioco d'attacco e lascia desiderare dietro. Italiano non è una grande scommessa, lì chiunque sarebbe in difficoltà perché lo scorso anno è stato fatto un miracolo sportivo”.