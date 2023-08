Milan, fatta per il rinnovo di Colombo. E adesso…

L'attaccante classe 2002 sta per rinnovare il contratto con il Milan: ora per il suo futuro ci sono due strade. Il punto della situazione

Il Milanin queste ore sta valutando le ultime mosse di calciomercato. In casa rossonera si sta lavorando per completare il reparto d'attacco. Pioli infatti ha chiesto unvice-Giroud. In rosa c'è già Lorenzo Colombo, il cui futuro è ancora da scrivere.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe tutto fatto per il rinnovo del classe 2002 fino al 2027. L'intenzione del Milan e del giocatore sarebbe quella di una cessione in prestito, per avere maggiore spazio.

Sul giocatore ormai da giorni è forte il pressing del Monza, che lo vorrebbe come sostituto del partente Petagna. Ma, se il Milan non riuscisse a prendere un altro attaccante, Colombo potrebbe anche rimanere.