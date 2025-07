L’ex-Milan Saponara si ritira dal calcio giocato

Riccardo Saponara si ritira a 34 anni: tanti anni in Serie A di cui uno al Milan. Ora entra nello staff tecnico della Carrarese.

Riccardo Saponara ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato all’età di 34 anni. Il fantasista classe 1991, ex-Milan, cresciuto calcisticamente tra Ravenna ed Empoli, aveva disputato l’ultima stagione all’Ankaragücü, in Turchia.

Esperienza rossonera breve e poco incisiva

La sua esperienza al Milan, dove era arrivato nel 2013, è durata poco e non ha lasciato un segno significativo: ha collezionato soltanto 8 presenze ufficiali senza gol, in un periodo complicato per la squadra. Dopo l’avventura rossonera è tornato in prestito all’Empoli, dove ha ritrovato continuità, per poi proseguire la carriera con le maglie di Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spezia, Verona e infine Ankaragücü.

Ora per lui inizia una nuova fase, con un ruolo nello staff tecnico della Carrarese, squadra neopromossa in Serie B, dove potrà mettere a disposizione la sua esperienza maturata in oltre dieci anni di Serie A.