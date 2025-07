Milan, il racconto del primo giorno a Singapore

Primo giorno a Singapore per il Milan: allenamento, conferenza, evento Emirates e incontro coi tifosi. Il 23 luglio il test con l’Arsenal.

È ufficialmente iniziata l’avventura del Milan a Singapore, con la prima vera giornata del tour asiatico andata in archivio tra allenamenti, conferenze stampa e incontri con i tifosi. La squadra rossonera continua così la preparazione in vista del primo vero test estivo contro l’Arsenal, in programma il 23 luglio alle 13:30 italiane.

Allenamento, conferenza e incontro con i tifosi

La giornata si è aperta con una sessione mattutina di allenamento, svolta direttamente negli spazi dell’hotel dove la squadra alloggia. Dopo pranzo, spazio ai media: in conferenza stampa sono intervenuti Massimiliano Allegri e Fikayo Tomori, che hanno parlato dell’approccio a questa tournée e delle aspettative per la gara con i Gunners.

Contemporaneamente, alcuni giocatori, in particolare Musah, Loftus-Cheek, Saelemaekers,e Chukwueze, hanno preso parte ad un evento organizzato dallo sponsor Emirates, che li ha portati a visitare alcune delle attrazioni simbolo della città, regalando momenti di leggerezza e contatto con la cultura locale.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:00 ora locale, è andato in scena il primo vero allenamento sul campo, presso il Bishan Training Center. Al rientro in hotel, la squadra ha ricevuto un’accoglienza calorosa da parte dei tifosi, che hanno poi avuto modo di incontrare alcuni giocatori durante un esclusivo meet&greet.