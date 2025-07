Ex-Milan Jovic tra Messico ed Europa: il Getafe ci prova

Luka Jovic tra Cruz Azul e Getafe: rallenta la pista messicana per un intoppo con le liste, il serbo potrebbe restare in Europa.

Il futuro di Luka Jovic sembra essere vicino a una svolta. Dopo la fine del suo contratto con il Milan lo scorso 30 giugno, il serbo è attualmente svincolato e in cerca di una nuova sistemazione. Il club rossonero ha scelto infatti di non attivare la clausola per il rinnovo automatico con l’attaccante.

Cruz Azul rallenta si apre la pista Getafe

Negli ultimi giorni, sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Cruz Azul: la squadra messicana era pronta ad accoglierlo, mancava solo l’ok finale. Tuttavia, la trattativa ha subito un rallentamento dovuto alle liste: prima di poter tesserare Jovic, il club dovrà liberare uno slot per extracomunitari vendendo un altro straniero. Questo intoppo ha riaperto il discorso Europa, dove il giocatore sarebbe felice di restare. Ed è qui che entra in gioco il Getafe, che si è inserito come seria alternativa. Il club spagnolo segue con interesse la situazione e potrebbe rappresentare una soluzione gradita sia a livello tecnico che personale per il serbo, a cui non dispiacerebbe restare in un campionato competitivo come La Liga.

Jovic, dal canto suo, ha dimostrato di poter ancora dire la sua: al Milan ha chiuso con 13 gol in 47 presenze complessive, spesso entrando a gara in corso e riuscendo a cambiare le partite nei momenti chiave. Ora resta da capire quale sarà la sua prossima maglia.