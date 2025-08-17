L’ex Milan Giroud torna a segnare in Europa

Giroud segna subito all’esordio col Lille: l’ex Milan, a 38 anni, torna in Europa e ritrova il gol contro il Brest dopo l’esperienza in MLS.

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, ha 38 anni ma non ha certo dimenticato come si fa ad essere decisivo. La scorsa stagione il bomber francese ha lasciato i rossoneri per approdare in MLS, al Los Angeles FC. Sembrava potesse essere l’ultima tappa prima di concludere la carriera, invece quest’anno è tornato in uno dei top campionati europei, più precisamente in Francia, a casa sua, dove oggi gioca con il Lille.

Esordio col botto al Lille

La notizia è che all’esordio con la nuova maglia ha già trovato il gol. All’11’, infatti, Giroud ha subito ripagato la fiducia del club francese che l’ha riportato in Europa, siglando la rete del vantaggio, sbloccando la partita che il Lille sta vincendo 2-1 in casa del Brest.

Il bomber che al Milan aveva infranto la “maledizione” della maglia numero 9, con 49 gol complessivi tra campionato e coppe in tre stagioni, oggi veste proprio la 9 del Lille. E a quanto pare, anche se non è più un ragazzino, non ha perso il vizio del gol.