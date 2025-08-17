Milan, nuovo inizio per Calabria: ufficiale la sua prossima squadra

L'ex terzino destro del Milan Davide Calabria ha scelto il proprio futuro. La decisione definitiva è arrivata poco fa

Davide Calabria ha trovato squadra per la prossima stagione: il terzino destro, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Milan, è ufficialmente un nuovo giocatore del Panathinaikos. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio e chiude settimane di incertezza sul futuro del classe ’96. Per l’ex capitano rossonero si tratta della prima esperienza lontano dall’Italia. Dopo una carriera interamente spesa con la maglia del Milan, Calabria riparte da Atene per rilanciarsi in un club che da anni punta a tornare protagonista anche sul palcoscenico europeo. Il Panathinaikos ha creduto nella sua voglia di rimettersi in gioco e gli ha offerto un contratto che gli garantirà subito spazio e responsabilità.

Il futuro del terzino

Per il giocatore è l’occasione di dimostrare che, nonostante l’addio al Milan, il suo valore resta intatto. La scelta di trasferirsi in Grecia sorprende solo in parte. Calabria aveva ricevuto sondaggi anche dalla Serie A, ma ha preferito virare su un progetto che gli offre centralità immediata.