Milan, nuovo inizio per Calabria: ufficiale la sua prossima squadra
Home > News Milan

Milan, nuovo inizio per Calabria: ufficiale la sua prossima squadra

Edoardo Benedetti
17 Agosto, 13:45
Calabria, ex Milan
L'ex terzino destro del Milan Davide Calabria ha scelto il proprio futuro. La decisione definitiva è arrivata poco fa

Davide Calabria ha trovato squadra per la prossima stagione: il terzino destro, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Milan, è ufficialmente un nuovo giocatore del Panathinaikos. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio e chiude settimane di incertezza sul futuro del classe ’96. Per l’ex capitano rossonero si tratta della prima esperienza lontano dall’Italia. Dopo una carriera interamente spesa con la maglia del Milan, Calabria riparte da Atene per rilanciarsi in un club che da anni punta a tornare protagonista anche sul palcoscenico europeo. Il Panathinaikos ha creduto nella sua voglia di rimettersi in gioco e gli ha offerto un contratto che gli garantirà subito spazio e responsabilità.

Il futuro del terzino

Per il giocatore è l’occasione di dimostrare che, nonostante l’addio al Milan, il suo valore resta intatto. La scelta di trasferirsi in Grecia sorprende solo in parte. Calabria aveva ricevuto sondaggi anche dalla Serie A, ma ha preferito virare su un progetto che gli offre centralità immediata.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 17 Agosto, 21:08
Milan, Tare: “Il calciomercato è imprevedibile”
Milan, Tare a Canale 5 sul mercato: “Con Modric, Jashari e Ricci pensiamo di aver alzato il livello tecnico di questa squadra".
Riccardo Focolari - 17 Agosto, 20:11
Milan-Bari, le formazioni ufficiali: Allegri sceglie il 3-5-2
Stefania Palminteri - 17 Agosto, 18:18
Milan-Bari, le ultime di formazione: ballottaggio sulla sinistra
Edoardo Benedetti - 17 Agosto, 17:29
Milan, per il momento la difesa è al completo
Stefania Palminteri - 17 Agosto, 15:45
Milan, Hojlund rompe con il Manchester United
Stefania Palminteri - 17 Agosto, 13:00
Milan, Allegri non sarà in panchina contro il Bari: ecco il perché
Riccardo Focolari - 17 Agosto, 12:15
Milan, Romano: “Occhio al nome di Embolo nei prossimi giorni”
x