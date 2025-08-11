L’ex Milan Donnarumma rompe col PSG

Gianluigi Donnarumma in rotta col PSG dopo la mancata convocazione per la Supercoppa UEFA. Il futuro del portiere azzurro è incerto.

L’ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, che ha lasciato i rossoneri per approdare al Paris Saint-Germain a parametro zero nel 2021, tra le critiche dei tifosi milanisti, è ora in rotta col club parigino. Il portiere italiano classe ’99, potrebbe lasciare Parigi già in questa sessione di mercato.

A sancire la totale rottura è stata la mancata convocazione per la finale di Supercoppa UEFA in programma mercoledì 13 agosto, nella quale il PSG affronterà il Tottenham.

Situazione tesa e futuro incerto

La tensione era iniziata già dopo la finale di Champions League vinta, in cui il portiere si era detto incerto sul proprio futuro, con il PSG che non gli ha rinnovato il contratto in scadenza nel giugno del 2026. Negli ultimi giorni, il club parigino ha anche acquistato un altro portiere, Lucas Chevalier dal Lille, per 50 milioni, chiaramente con l’intenzione di farlo titolare, mettendo così Donnarumma ai margini.

Resta da vedere se il portiere titolare della nazionale italiana riuscirà a trovare subito una nuova squadra o se vivrà una stagione da separato in casa, con il contratto in scadenza tra un anno. Considerando il suo ingaggio da 12 milioni, un ritorno in Italia sembra molto difficile, se non impossibile.