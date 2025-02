Empoli-Milan, i numeri verso la sfida odierna al Castellani

Tijjani Reijnders - che ha segnato la sua unica marcatura multipla tra Serie A ed Eredivisie contro l'Empoli all'andata (doppietta lo scorso 30 novembre) - è il centrocampista che ha segnato più gol in questo campionato (sette). L'olandese, dopo i gol contro Parma e Inter, potrebbe trovare la rete in tre match di fila per la prima volta in carriera tra Serie A ed Eredivisie.