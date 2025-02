Milan News – Botto di mercato, poco fa l’annuncio: “Accordo raggiunto!”

Il Milan di Conceicao - dopo un mercato invernale molto importante - ha l'obbligo di chiudere questa stagione in una maniera molto migliore di come è iniziata. L'obiettivo del club rossonero è quello di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, oltre che di andare più avanti possibile nelle coppe. Ma la Champions sarà chiaramente fondamentale anche in ottica mercato estivo. Un fronte che rimane assolutamente caldo per il Diavolo, già da ora. Tanto che, stando alle ultime news che gravitano in orbita Milan, il club rossonero starebbe già lavorando ad alcuni colpi e per uno di questi si starebbe accelerando in maniera importante: ecco tutti i dettagli in merito <<<