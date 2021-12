Empoli-Milan, tutti i numeri della sfida del Castellani

Ecco tutti i numeri della sfida tra i toscani e il Milan, andata in scena ieri sera allo stadio Castellani.

Con un post sul sito ufficiale acmilan.com, la società rossonera ha analizzato tutti i numeri della sfida tra Empoli e Milan . I rossoneri hanno battuto i toscani per 4-2, raggiungendo così il secondo posto in classifica. Superati anche i partenopei e -4 dalla vetta. Ecco il comunicato ufficiale del club meneghino:

Una vittoria per porre il sigillo finale a questo 2021 , una vittoria che ci voleva dopo un momento difficile e delicato. I rossoneri chiudono l'anno e il girone d'andata con un successo fondamentale al Castellani di Empoli . Un match che ha prodotto queste statistiche :

1- Il Milan è la seconda squadra nella storia della Serie A capace di ottenere almeno 17 successi esterni di campionato in un singolo anno solare (dopo i 18 del Napoli nel 2017).

3- Franck Kessie ha segnato 14 gol in Serie A nel 2021 : l'ultimo centrocampista del Milan a segnare così tanto in un singolo anno solare era stato Kaká nel 2008 (15).

4- Franck Kessie ha realizzato la sua seconda doppietta escludendo i calci di rigore in Serie A, la prima con la maglia del Milan: la prima era stata nella sua partita di esordio, con l'Atalanta contro la Lazio nell'agosto 2016.

5- Alessandro Florenzi ha realizzato il suo primo gol su calcio di punizione diretta in Serie A.

6- Il Milan ha segnato quattro gol da punizione diretta in questa Serie A: era dalla stagione 2013/14 (cinque) che non ne realizzava così tanti in un singolo campionato.