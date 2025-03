Ds Milan, Paratici resta il primo nome: il problema è la squalifica

Il Milan sta pianificando il futuro e una scelta importante sarà quella del direttore sportivo: l'ex Juventus è in pole ma c'è la squalifica

Lorenzo Focolari Redattore 17 marzo 2025 (modifica il 17 marzo 2025 | 10:35)

Il Milansta pianificando il futuro e una scelta importante sarà quella del nuovo direttore sportivo. Dopo l'incontro con Gerry Cardinale a New York, Giorgio Furlani ha preso in mano le redini della situazione. Durante questa sosta si pensava che l'ad avrebbe continuato i colloqui con i candidati, ma non sarà così.

Come riferito dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni Furlani sarà a Dubai per degli incontri con i partner commerciali del club. Nessuna accelerata in vista, ma la ricerca continua. Il nome in cima alla lista per ora resta Fabio Paratici.

L'ex dirigente della Juventus piace per la grande conoscenza del calcio italiano e per la capacità di gestione manageriale. Il problema però resta la squalifica subita dopo il processo plusvalenze, valida fino a luglio 2025. Resta in corsa anche Tony D'Amico, ds dell'Atalanta. Ma occhio anche a possibili outsider. Intanto il Milan chiarisce: la verità su Elliott e RedBird...