DS Los Angeles Galaxy: “Ibrahimovic? Giocatore unico, il migliore nella storia della MLS”

MILANO – Domani pomeriggio, contro l’Inter, Zlatan Ibrahimovic riprenderà il suo posto nell’attacco rossonero. Il centravanti svedese è stato infatti tenuto a riposo da mister Pioli nella sfida di Europa League con la Stella Rossa, proprio per averlo a disposizione nella miglior condizione possibile nella stracittadina. Il Milan si aggrapperà nuovamente alla sua capacità realizzativa e al suo carisma per affrontare una partita a dir poco fondamentale in chiave Scudetto. In un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, di Ibra ha parlato il direttore sportivo dei Los Angeles Galaxy, Jovan Kirovsky.

LE SUE PAROLE – “Zlatan è stato il miglior giocatore non solo dei Los Angeles Galaxy, ma di tutta la storia della Major League Soccer. Non ho alcun dubbio su questo. E quel che sta facendo anche adesso in Serie A non è normale. Vederlo così, a quasi quarant’anni, è semplicemente pazzesco. Ibra ha ispirato tantissimi ragazzi amanti del pallone negli Stati Uniti. E’ un personaggio unico, nessuno può esser paragonato a lui. L’errore più grande che si possa commettere è pensare a lui come se fosse un calciatore normale. Se lo vedi in campo fa cose incredibili non solo per sé stesso, ma anche per i suoi compagni e per il club in cui gioca. Un campione straordinario”.

SUL CONTRATTO IN SCADENZA COL MILAN – “Penso che i rossoneri faranno di tutto per farlo restare. Perché dovrebbero lasciarlo andare? Ibrahimovic è unico, in ogni cosa che fa, dall’allenamento alla partita ufficiale. Ha dimostrato di saper fare ancora la differenza nel campionato italiano. Sta segnando tantissimo. Anche se non ha la velocità e la brillantezza di un tempo, sopperisce con altre qualità, come la forza fisica e l’intelligenza, oltre al suo grande carisma. E’ un leader per la sua squadra ed è ancora un top player”.