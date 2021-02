Douglas Costa e il passaggio al Milan: la verità del brasiliano

MILANO – C’è un nuovo social network che impazza sul web: si chiama ClubHouse. E proprio in una delle stanze del social il neo campione del mondo per club, Douglas Costa ha risposto ad alcune domande. Il brasiliano, che è al Bayern Monaco in prestito dalla Juve, ha commentato la vittoria del titolo mondiale con i bavaresi (giocando appena 16′ minuti) con un post su Instagram: “Quando chiedi ai tuoi amici a scuola di mettere il tuo nome nel lavoro di gruppo! Hahahah scherzi a parte Campione del Mondo!”. Ecco il post completo:

Douglas Costa-Milan: “Nessuno mi ha chiamato”

L’INTERESSE DEL MILAN – Nel mese scorso è circolato il rumors dell’interesse del Milan per il brasiliano classe ’90. Un’operazione complessa: Samu Castillejo avrebbe dovuto lasciare Milan, il Bayern Monaco, che finora ha usato con il contagocce l’esterno, avrebbe dovuto terminare il prestito anzitempo (e cercare un sostituto) e la Juve, proprietaria del cartellino, avrebbe dovuto cederlo ai rossoneri. Una vera e propria mission impossible, tanto che alcune testate la pensavano realizzabile solo per l’estate.

Ma sull’interesse del club di via Aldo Rossi nell’ultima finestra di mercato è intervenuto lo stesso Douglas Costa in una delle “room” di ClubHouse “Non lo so, nessuno mi ha chiamato” le parole del brasiliano. Ma rimanendo in ambito rossonero l’esterno promuove un giocatore della rosa di Pioli: “Mi piace molto Bennacer, è molto forte“.

Ma nella sua intervista sono stati affrontati altri temi:

CHI VINCERA’ LA PROSSIMA CHAMPIONS – “Nuovamente il Bayern Monaco“.

SULLO SCONTRO AGNELLI-CONTE IN COPPA ITALIA – “Bella storia. A me non piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi“.

IL MIGLIOR TECNICO MAI AVUTO – “Guardiola”.

SU NEYMAR – “Uno dei più forti del mondo se non il più forte“.

MIGLIOR GIOCATORE DI FIFA TRA I GIOCATORI – “Dybala è il più forte di tutti“.