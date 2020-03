MILANO – Donnarumma potrebbe essere giunto al capolinea della sua esperienza in rossonero. Su di lui infatti si registrano gli interessamenti di diversi club, specie esteri e su tutti il Real Madrid. In ogni caso i dubbi aumentano, visto che la nuova politica di Gazidis non vedrebbe stipendi superiori ai 2 milioni di euro. Il baby portiere classe ’99 ne percepisce addirittura il triplo (6 milioni e questo potrebbe presto portarlo lontano da Milano.