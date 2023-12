Galli su Donnarumma: “Deve dimostrare tanto per arrivare a livello di…”

Giovanni Galli ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue parole sul portiere del Paris Saint Germain...

In esclusiva a Gr Rai ha parlato Giovanni Galli che su Donnarumma ha detto: "Sicuramente come longevità può superare Buffon e Zoff. Parte da una posizione di vantaggio che si è guadagnata con la vittoria dell'Europeo in Nazionale, in più ci sono anche i titoli in Francia. Credo però ci sia ancora un grande divario fra Gigi Buffon, a mio avviso il numero uno, e Dino Zoff. Donnarumma deve dimostrare ancora molto per arrivare al livello di quei due".

Ancora le sue parole — "Ci sta di sbagliare, ci sono dei momenti in cui sei in grande forma, ti fanno un tiro in porta e subisci gol. Ci sono invece dei momenti in cui la forma è un po' più scadente, il pallone ti sbatte in faccia e va fuori. Succede, però le certezze te le devono dare quello che hai fatto in questi sette anni tra Serie A, PSG e Nazionale. La concentrazione nel lavoro quotidiano è quello che ti dà continue certezze".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.