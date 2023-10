Donnarumma: “Grande vittoria, sempre bello rivedere gli amici di Milano”

Gigio Donnarumma ha commentato su Instagram la vittoria ottenuta ieri sera dal PSG contro il Milan. Le sue parole

Ieri sera il Milanha perso per 3-0 la supersfida contro il PSG, valida per la terza giornata di campionato. Quella di ieri al Parco dei Principi è stata anche la prima occasione nella quale il Milan ha affrontato Gigio Donnarumma come avversario. Il portiere è cresciuto calcisticamente in rossonero ed è a Milano che è diventato un fuoriclasse.

Poi però c’è stato quel tradimento che i tifosi rossoneri non gli hanno mai perdonato. E così ieri il portiere del club francese è stato ampiamente fischiato dai suoi vecchi tifosi, prima che l’inno della Champions coprisse tutto. Donnarumma si è scaldato vicino al settore ospiti e ha ricevuto fischi, cori e insulti. Tuttavia non si è lasciato scalfire da tutto questo, ma ha messo in campo una super prestazione.

All’indomani della sfida di Champions il portiere ha pubblicato un post su Instagram con scritto: “Grande vittoria dei ragazzi e tre punti importanti in Champions League davanti ad un'atmosfera fantastica. È sempre bello rivedere i miei amici di Milano!".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.