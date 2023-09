Donadoni: “Derby? Inter e Milan strutturate per campionato e Champions”

L'ex rossonero, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Derby tra Inter e Milan, in programma sabato 16 alle 18

Roberto Donadoni ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero ha toccato diversi argomenti, tra i quali il Derby tra Inter e Milan , in programma sabato 16, per la quarta giornata di Serie A.

Sulla sfida tra le milanesi: "Non so come finirà, ma so che durerà tutto l’anno. Milan e Inter sono strutturate per Scudetto e Champions. I nerazzurri hanno più consapevolezza, il Milan ha l’intraprendenza dei nuovi, che mi piacciono tutti, come Reijnders, Loftus-Cheek".