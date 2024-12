Donadoni: “Con l’Atalanta sarà un test importante per il Milan”

L'opinione di Donadoni

"Mi aspetto sicuramente una bella partita tra due squadre che giocano in maniera propositiva. L'Atalanta ormai non mi sorprende più e sta dimostrando anche quest'anno di essere una grande squadra. Per il Milan sarà un test importante per capire molte cose, visto che finora i rossoneri sono stati altalenanti nelle prestazioni. Non a caso sono staccati in classifica a causa della mancanza di continuità nei risultati".