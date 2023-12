Di Marzio: “Il Milan proverà a fare un attaccante, occhi su Guirassy”

Gianluca Di Marzio, giornalista di SkySport, si è così espresso sul Milan dopo il passaggio in Europa League a causa del terzo...

Gianluca Di Marzio , giornalista di SkySport, si è così espresso sul Milan dopo il passaggio in Europa League a causa del terzo posto nel girone di Champions: “Si è vista la forza delle alternative che ha Pioli. Il tanto bistrattato mercato ha dato dei segnali ieri. Arriverà certamente un difensore, se non due. Il Milan proverà a fare anche un attaccante: nelle ultime settimane l'attenzione è su Guirassy”.

Per chi non lo conoscesse Guirassy è ad oggi il centravanti dello Stoccarda, con il quale ha collezionato 12 partite in Bundesliga condite da ben 16 marcature ed un assist. Il classe 1996 ha una clausola rescissoria di 17 milioni di euro che il Milan potrebbe decidere di versare nelle casse del club tedesco.