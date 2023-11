Di Livio: “Ibra? E’ carismatico, ma un professionista non ha bisogno di lui”

Intervistato in esclusiva da TMW, l'ex calciatore Angelo Di Livio ha espresso il suo giudizio anche sul ciclo di mister Pioli al Milan...

Intervistato in esclusiva da TMW, l'ex calciatore Angelo Di Livio ha espresso il suo giudizio anche sul ciclo di mister Pioli al Milan e il ritorno di Ibrahimovic in società: "Vedendo le ultime partite fuori casa, posso dire che il Milan ha buttato via partite incredibili. C’è da migliorare l’approccio nel secondo tempo perché con 4 punti in più forse stavamo parlando di altro. Mi piace moltissimo ciò che sta facendo Pioli, quando guardo il Milan mi piace vederlo giocare. A volte sbagliano, ma ci sta”.

Ibrahimovic potrebbe aiutare?

“È un uomo carismatico, ma credo che il professionista serio non ha bisogno di lui per dare tutto in campo o per comportarsi in una certa maniera fuori dal campo. Però va benissimo così se ritengono che possa servire”.

