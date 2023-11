Auguri a Suso / L’ex rossonero compie 30 anni: il post del club

Suso compie 30 anni. Il calciatore che ha vestito la maglia rossonera non vede l'ora di fare la differenza. Ecco le parole social del club

Suso compie ufficialmente 30 anni . Il calciatore che ha vestito la maglia rossonera e si è rivelato una pedina fondamentale negli anni più difficili per la squadra di Milano è stato onorato proprio dal club attraverso un post social. Ecco le parole che sono state riservate ad un calciatore così importante.

" Rientra al centro e... spegni 30 candeline" . Queste due frasi assieme ad un primo piano del calciatore. Una dedica comunque di un certo livello proprio per via dei tanti gol segnati sempre nello stesso modo. Il fantasista spagnolo ha voglia di continuare a sorprendere anche nella sua nuova esperienza sul campo da gioco.

Suso adesso continua a difendere la maglia del Siviglia . Nel corso di questa stagione sta trovando molto spazio, ben undici presenze da inizio stagione e molte da titolare. Un gol ed un assist messi a referto per un attaccante esterno che resterà sempre nel cuore dei tifosi del Milan più giovani.

