Dida: “Il Milan farà una grande partita, può arrivare ancora più lontano”

Dida è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in una serie di mini-interviste fatte a ex giocatori di Milan e Napoli in vista della sfida tra le due squadre di questa sera. L’ex portiere della squadra di Milano ha presentato così la sfida: “Sarà una notte bellissima, in Champions League c’è questa atmosfera ricca di tensione e allegria, passione e timori, nervosismo e festa”.