Ganz: “Potevamo chiudere prima la partita. Asllani uscita con un dolore”

Su Vigilucci: “Ha preso una botta, ma è entrata bene come tutte quelle che sono entrate oggi. Ci siamo messi a 5 gli ultimi minuti, è un modulo che mi piace”.Sul futuro: “Guardiamo partita dopo partita, testa a quelle di ora che non saranno facili. C’è la voglia di non fare quello che abbiamo fatto all’andata con Pomigliano e Como”.Su Mascarello: “È uscita per stanchezza, siamo in 4 a centrocampo per 3 posti. Devo soppesare la stanchezza di tutte”.