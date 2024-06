Di Stefano: “Camarda giocatore vero, un anno in Lega Pro gli sarà utile”

Il noto giornalista Peppe Di Stefano ha parlato di Camarda dopo la vittoria dell'Europeo under 17. Ecco le sue parole...

Intervenuto al canale YouTube di Carlo Pellegatti ha parlato il giornalista Peppe Di Stefano che ha detto: "Camarda ora è un giocatore vero. Ha vinto il premio di miglior giocatore dell'Europeo Under 17 da sotto età. Ha una testa quadrata, nella firma che farà c'è tanto della sua volontà. C'erano tanti club su di lui, italiani e stranieri, se rimane al Milan è perchè ha capito che questo è il percorso giusto per lui. Sta facendo cose straordinarie, ha fatto gol bellissimi in questa stagione”.