Di Marzio annuncia: “Le visite di Morata con il Milan prima delle vacanze”

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Milan in ottica mercato. Sentite tutte le sue parole...

In esclusiva sul suo profilo ufficiale di X ha parlato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sui rossoneri ha detto: “A metà settimana è in programma un blitz del Milan con Furlani a Madrid per incontrare gli agenti di Morata”.