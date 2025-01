Di Marzio: “Tonali? Non mi stupirei se andasse al Real Madrid”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha detto: “Tonali? Non so se potrebbe rientrare in Italia a giugno, ma penso che Tonali lascerà il Newcastle. Penso che ci possa essere un mercato importante anche a livello internazionale per lui. Non mi stupirei ad esempio se un Real Madrid della situazione possa prenderlo”.