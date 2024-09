Di Gennaro sull’Italia: “Spalletti rimane un ottimo allenatore, ma deve…”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro che sull' Italia ha detto: "C'è poco da dire. Spalletti ha detto che in 30 anni di carriera una squadra così non si è mai vista come contro la Svizzera, come spirito e unione. Lui ha preso atto di questo e deve ricreare il gruppo”.

Ancora le sue parole

“Giocatori di talento non ne aveva anche Mancini, anche se c'erano elementi molto buoni, dalle ceneri si può risalire ma bisogna avere le idee chiare. Ha deciso per la difesa a tre, c'è poi il problema del periodo, perché a settembre abbiamo avuto sempre problemi. E poi giochiamo contro una delle nazionali più forti al mondo come la Francia. Oggi sono i risultati quelli che contano, la Nations League ti dà chance in più per il Mondiale. Spalletti per me rimane un ottimo allenatore ma deve ricreare spirito di squadra".