Di Francesco tutela Camarda: “Gli date troppa pressione”

Di Francesco su Camarda: "Gli mettiamo tutti quanti troppe aspettative addosso”, e sottolinea l’importanza di lasciarlo crescere e divertirsi

Il mister del Lecce, Eusebio Di Francesco, intervenuto nel post-partita della sfida tra Milan e Lecce di Coppa Italia vinta dai rossoneri 3-0, ha parlato anche del giovane talento cresciuto nel Milan, Francesco Camarda, al momento in prestito proprio alla squadra salentina. Durante le varie domande, Di Francesco ha spiegato:

“Credo che gli date un po’ troppa pressione. Io devo tutelarlo, gli mettiamo tutti quanti troppe aspettative addosso. È normale che voi ne parliate. Io gli dico sempre che deve divertirsi e spesso sente il peso dell’errore: si deve ripulire il più velocemente di questo. Si deve riempire fisicamente. Lasciamolo crescere. Io sono contento di averlo in squadra.”

Camarda troppo sotto i riflettori

Camarda, attaccante classe 2008, fin dal suo esordio a San Siro in Milan-Fiorentina a soli 15 anni in Serie A, diventando il più giovane debuttante di sempre nel nostro campionato, è stato sempre troppo al centro dell’attenzione mediatica. Come ha fatto presente lo stesso Di Francesco, il giovane è spesso esposto a troppe pressioni che rischiano di ostacolare la sua crescita.