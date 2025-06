Di Canio: “Ricci è il giocatore che mancava al centrocampo del Milan”

In queste ore il Milan sta definendo gli ultimi dettagli per l'acquisto di Samuele Ricci dal Torino: l'opinione dell'ex giocatore rossonero

In queste ore il Milansta definendo gli ultimi dettagli per l'acquisto di Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001 arriverà dal Torino per 23 milioni più bonus e sarà il primo colpo di mercato, in attesa dell'arrivo a zero di Luka Modric. Su questo innesto si è espresso Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Sport. Ecco le parole dell'ex rossonero.