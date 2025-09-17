La designazione arbitrale per Udinese-Milan
La designazione arbitrale per Udinese-Milan

Riccardo Focolari
Milano
17 Settembre, 13:02
Daniele Doveri
Udinese-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Doveri sarà il direttore di gara, Meraviglia e Maresca al VAR.

Dopo la vittoria contro il Bologna, è già tempo di pensare alla prossima sfida. Sabato alle 20:45 il Milan scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine contro l’Udinese.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida a Daniele Doveri, della sezione di Roma. Insieme a lui ci saranno Scatragli e Ceccon come assistenti, mentre Di Marco sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Meraviglia e Maresca.
Doveri ha già arbitrato il Milan in 32 occasioni, con un bilancio di 18 vittorie rossonere, 8 pareggi e 6 sconfitte. Sarà una partita delicata per tutto il team arbitrale, specialmente per il VAR, che dopo le polemiche della partita col Bologna è chiamato a una conduzione di gara ottimale. Infatti, al video sono stati scelti due varisti molto esperti, affiancati da un direttore altrettanto navigato.

