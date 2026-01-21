La designazione arbitrale per Roma-Milan

Roma-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Colombo sarà il direttore di gara, Di Bello e Abisso al VAR.

Dopo la vittoria contro il Lecce, è già tempo di pensare alla prossima sfida. Domenica alle 20:45 il Milan scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare la Roma in un big match di alta classifica. Vediamo ora le designazioni arbitrali del match.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha pochi minuti fa reso note le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida ad Andrea Colombo, della sezione di Como. Insieme a lui ci saranno Perrotti e Rossi M. come assistenti, mentre Zufferli sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Di Bello e Abisso.