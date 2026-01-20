Milan, la partita col Lecce rimescola le carte: qual è ora l’11 tipo?

Il Milan può cambiare volto dopo il Lecce: nuove gerarchie, dubbi di formazione e scenari tattici in vista del big match contro la Roma.

Se nella prima parte di stagione era abbastanza facile delineare un 11 tipo del Milan, una cosiddetta formazione titolare a cui affidarsi in caso di tutti a disposizione, ora è diventato decisamente più complicato definirne una. Nell’ultima gara disputata a San Siro contro il Lecce, Allegri ha schierato una formazione un po’ diversa dal solito, soprattutto per logiche di turnover, ma i giocatori impiegati hanno risposto presente. Vengono in mente soprattutto Ricci e Jashari partiti dall’inizio, e poi ovviamente Fullkrug, entrato dalla panchina ma decisivo. L’acquisto del mercato di gennaio ha dato ciò che mancava al Milan: il gol da vero numero nove. È soprattutto la presenza di Fullkrug a creare nuovi scenari, aprendo anche all’idea di un cambio modulo con il passaggio all’attacco a tre. Analizzando le possibili scelte per la sfida contro la Roma, i ragionamenti da fare sono diversi.

Cambiano le gerarchie? I dubbi di Allegri per il big match

In difesa torna a disposizione Pavlovic, ma tutto sommato De Winter, che lo ha sostituito nelle ultime due gare, non lo ha fatto rimpiangere. Il serbo, essendo un mancino naturale, per giocare sul centro-sinistra sembra comunque più indicato, ma De Winter ha dato prova di grande solidità ed è ormai considerabile praticamente alla pari dei titolari.

Sulla fascia sinistra Allegri dovrebbe tornare a schierare Bartesaghi, anche se contro il Lecce si è visto qualche segnale di ripresa da parte di Estupinan. Recuperare l’ecuadoriano anche dal punto di vista psicologico, dopo alcune prove negative, sarebbe una risorsa importante per il proseguo del campionato. A destra resta il dubbio legato a Saelemaekers, uscito malconcio per un problema all’adduttore. La sua presenza è incerta, ma qualora dovesse dare forfait, negli ultimi spezzoni di partita il giovane Athekame ha mostrato una crescita importante e il mister potrebbe affidargli anche una maglia da titolare. Contro una squadra come la Roma di Gasperini, nota per il pressing e per i duelli fisici, non è però da escludere che Allegri possa scegliere un profilo più strutturato come Loftus-Cheek adattato in quel ruolo.

A centrocampo rientrerà Modric riprenderà il suo posto davanti alla difesa. Sul centro-sinistra Rabiot non si tocca, mentre sul centro-destra partono i dubbi: Ricci e Jashari si sono messi in mostra e potrebbero insidiare il posto di Fofana, non particolarmente brillante nelle ultime uscite.

Davanti, a questo punto, diventa difficile lasciare fuori Fullkrug, tanto da rendere plausibile anche il già citato cambio modulo, il tridente: il tedesco al centro e Leao e Pulisic esterni offensivi. È uno scenario a cui il tecnico livornese potrebbe ricorrere spesso in futuro, anche se probabilmente la gara con la Roma non è quella ideale per farlo. Detto questo, c’è grande curiosità nel capire come Allegri metterà mano alla formazione per domenica. Senza le coppe, il tempo per pensarci non manca di certo…