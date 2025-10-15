La designazione arbitrale per Milan-Fiorentina di domenica a San Siro: il fischietto sarà Marinelli, al VAR Abisso.

La sosta per le nazionali è ormai terminata ed è tempo di tornare a pensare al campionato. Domenica alle 20:45 il Milan scenderà in campo a San Siro contro la Fiorentina. Ecco le designazioni arbitrali del match.

Arbitra Marinelli, al VAR Abisso

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali del match: il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di affidare la Milan-Fiorentina a Livio Marinelli della sezione di Tivoli come direttore di gara. Ad assisterlo ci saranno Mondin e Bahri come assistenti, mentre Arena sarà il quarto uomo. Infine al VAR ci saranno Abisso e Di Paolo.

In passato Marinelli ha arbitrato il Milan solo sette volte, ma lo storico è super positivo, con sei vittorie e un pareggio dei rossoneri. Invece, ha arbitrato la Fiorentina nove volte, con cinque vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta Viola. Bilancio che sorride ai rossoneri ma è solo un dato, così come la posizione in classifica attuale della squadra allenata da Pioli, che arriverà domenica a San Siro col coltello tra i denti.