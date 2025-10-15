Milan, futuro di Maignan: i nomi per il possibile sostituto

Il futuro di Maignan è ancora incerto: casting in corso per i possibili sostituti, ecco i due nomi già sul tavolo della dirigenza del Milan

Il rinnovo di Mike Maignan è uno dei temi più caldi in casa Milan ormai da settimane: non sapere quale sarà il futuro del proprio portiere titolare a meno di un anno dalla scadenza del contratto è una situazione piuttosto particolare.

Al di là di questo, nel caso dovesse andar via, sia a gennaio (difficile) che a giugno, sono già emersi i primi nomi dei possibili sostituti che i dirigenti rossoneri stanno prendendo in considerazione.

Chi al posto di Maignan?

Tra i nomi fatti dall’esperto di mercato Matteo Moretto ci sono Elia Caprile del Cagliari e Noah Atubolu del Friburgo.

Ecco il punto sulla successione di Maignan secondo le informazioni in possesso di Moretto:

“Si sta discutendo molto del futuro di Maignan, in questo momento c’è molto gelo tra le parti. Si è parlato di Caprile e Atubolu. Il primo, classe 2001 con contratto in scadenza nel 2029 con il Cagliari, è un nome che il Milan monitora ma non è un profilo che in questo momento è considerato come titolare, come erede di Maignan. Le quotazioni di Caprile a oggi sono leggermente basse. Per il giovane tedesco, portiere di 23 anni molto forte del Friburgo di cui si dice un gran bene, ha un contratto in scadenza nel 2027 ma ci sono una serie di club tedeschi che lo stanno seguendo con attenzione: c’è una concorrenza feroce”.