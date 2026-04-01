Milan, riparte la Serie A: calendario e scenari nella corsa scudetto

Riparte la Serie A dopo la sosta: analisi del calendario del Milan con la lotta scudetto con Inter e Napoli nelle ultime otto giornate.

Si è conclusa l’ultima sosta delle nazionali della stagione, molto dolorosa per noi italiani che per la terza volta consecutiva non parteciperemo ai Mondiali. In attesa che vengano prese le decisioni necessarie per il futuro della Nazionale, è il momento di tornare a pensare alla nostra Serie A.

Riprendiamo da dove abbiamo lasciato: il prossimo turno sarà il 31°, mancano otto gare alla fine ed è ancora tutto da decidere. Noi ci concentriamo ovviamente sul Milan, che è attualmente la seconda della classe con 63 punti, a meno 6 dall’Inter capolista e a solo una lunghezza dal Napoli terzo.

La prossima gara dei rossoneri sarà proprio contro i partenopei allenati da Antonio Conte, in programma lunedì 6 aprile alle 20.45.

Corsa Champions e sogno scudetto: il calendario del Milan

L’obiettivo dichiarato del Milan di mister Massimiliano Allegri è blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante il +9 dal quinto posto, non c’è ancora la certezza matematica, ed è per questo che serve mantenere i piedi per terra e raggiungere innanzitutto l’obiettivo.

Questi nove punti di vantaggio consentono però anche un minimo di tranquillità per guardare più in alto e sperare in un altro passo falso dell’Inter. La squadra nerazzurra nelle ultime partite è un po’ calata: prima l’eliminazione dalla Champions e poi la sconfitta nel derby col Milan hanno portato anche a un piccolo contraccolpo psicologico, che non ha consentito alla squadra di Chivu di ammazzare definitivamente il campionato. Nelle ultime due partite hanno infatti ottenuto due pareggi con Atalanta e Fiorentina.

In ottica scudetto va considerato anche il Napoli, che è comunque a solo -1 dal Milan. Chi uscirà vincente dallo scontro diretto di lunedì sarà la squadra designata per dare battaglia all’Inter fino alla fine. Un pareggio finirebbe invece per agevolare soltanto i nerazzurri.

L’Inter, infatti, ha di fronte subito due gare molto difficili: domenica contro la Roma e la settimana successiva contro il Como, due squadre in piena lotta per un posto in Champions, forti e agguerrite. Non sarà facile per i nerazzurri fare sei punti e a quel punto molto dipenderà anche dalle inseguitrici.

Il Milan, uscito da Napoli (si spera indenne), avrà poi due gare sulla carta più tranquille: l’Udinese già salvo a San Siro e il Verona, ormai praticamente condannato alla retrocessione, fuori casa.

Altra sfida tosta per i rossoneri sarà quella successiva, del 26 aprile contro la Juventus, altra squadra in piena lotta Champions. Bisognerà capire però se il Milan arriverà a quella sfida con ancora speranze scudetto oppure no.