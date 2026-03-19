Milan, Gimenez verso la convocazione col Torino: il punto

Gimenez vicino al rientro: mister Allegri valuta la sua convocazione col Toro ma per vederlo in campo bisognerà aspettare dopo la sosta.

Potrebbe tornare a disposizione in una partita ufficiale con il Milan Santiago Gimenez dopo circa 5 mesi di assenza. È questo quello che potrebbe succedere sabato a San Siro contro il Torino. Mister Massimiliano Allegri e il suo staff stanno infatti valutando se portarlo in panchina o meno.

Il suo stop è stato molto lungo, ma già da qualche settimana ha ripreso ad allenarsi. La scorsa settimana Allegri in conferenza ha parlato di un Gimenez che deve ritrovare la migliore condizione, ma ha detto di averlo visto molto bene da un punto di vista mentale.

Gimenez pronto a rivedere il campo

Gimenez avrà sicuramente tantissima voglia di lasciare il segno in questo finale di stagione, anche per decidere il proprio futuro al Milan. C’è ancora grande incertezza infatti su di lui per quanto riguarda la prossima stagione. È stato vicino alla cessione già l’estate scorsa: se vuole convincere Allegri e la dirigenza a confermarlo e dargli fiducia anche in futuro dovrà fare una vera e propria impresa.

Un aiuto potrebbe arrivare dalla sosta per le nazionali, prevista dopo la gara col Torino. Gimenez non è stato convocato dal suo Messico, occasione perfetta per sfruttare la pausa e rimettersi in condizione a Milanello seguito dallo staff rossonero. Una volta terminata la sosta, Allegri potrebbe anche decidere di ridargli gradualmente qualche minuto in campo.

Per quanto riguarda invece la possibile convocazione di sabato, sarebbe probabilmente solo un modo per fargli intanto riassaggiare il clima di San Siro e stare al fianco della squadra.