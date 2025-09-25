Calciomercato, colpo di scena Milan: “Botto da 25 milioni di euro!”

Il Milan studia già le sue prossime mosse di calciomercato, con un occhio puntato alla finestra invernale: occhio a un nome da 25 milioni

Come vi stiamo raccontando nelle ultime settimane, in vista del calciomercato di gennaio il Milan cercherà di muoversi su quegli obiettivi che non sono stati centrati in estate. Per questa ragione, Tare sta già sondando il mercato in lungo e in largo alla ricerca dei profili giusti sui quali puntare.

In quest’ottica, tra le priorità principali dei rossoneri c’è sicuramente anche un nuovo difensore centrale di spessore, di qualità e pronto sin da subito a dare una mano alla retroguardia di Allegri. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle candidature di Joe Gomez del Liverpool e di Thomas Kristensen dell’Udinese, i nomi più chiacchierati del momento. Ma in queste ultime ore ne è spuntato anche un altro, molto importante.

Parliamo di un altro centrale dell’Udinese, cioè il francese Oumar Solet. Stando infatti a quanto raccontato da MondoUdinese.it, il vero colpo di mercato del Milan in casa bianconera sarebbe proprio il classe 2000, già sondato nei mesi scorsi. Effettivamente, per qualità e caratteristiche, Solet sarebbe l’innesto perfetto per Allegri.

Velocità, grande fisicità, abitudine al calcio italiano e anche ottime qualità di impostazione, che potrebbero portarlo a giocare anche come braccetto di destra nella difesa a tre di Allegri. Sempre secondo MondoUdinese, la cifra per riuscire a strappare Solet al club friulano si attesta almeno sui 25 milioni di euro. Occhio dunque anche a questo nome per la retroguardia rossonera.