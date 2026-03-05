La designazione arbitrale per Milan-Inter: dirige Doveri

Milan-Inter, ufficiale la designazione arbitrale: Doveri sarà il direttore di gara, Abisso e Di Bello al VAR.

Si avvicina il momento del derby! Il Milan affronterà l’Inter nella gara valida ventottesima giornata di Serie A, calcio d’inizio domenica alle 20.45 a San Siro. Vediamo ora il team arbitrale scelto per dirigere il match.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata di Serie A: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida a Daniele Doveri, della sezione di Roma 1. Insieme a lui ci saranno Baccini e Berti come assistenti, mentre Marchetti sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Abisso e Di Bello.

Doveri è un arbitro esperto, in particolare questo sarà il suo quarto Derby delle Madonnina diretto in carriera. Scelti anche due varisti affidabili, ci si augura possa essere un bel big match privo di polemiche arbitrali.