Milan, ecco le possibili scelte di Allegri per il derby

Le possibili scelte di formazione di Allegri in vista del derby: attesa per Bartesaghi, ballottaggi tra Fofana-Ricci e Pulisic-Nkunku

Si avvicina il giorno del derby di Milano e di conseguenza è già possibile cercare di anticipare quelle che potrebbero essere le scelte di mister Massimiliano Allegri in vista del big match di domenica sera. Scelte che saranno dettate anche da qualche indisponibilità, come quella di Gabbia, e poi ci sono ancora diversi dubbi e ballottaggi.

Il primo è legato alle condizioni fisiche di Bartesaghi, reduce da una noia muscolare accusata nel finale di gara a Cremona: tra oggi e domani verrà sottoposto a qualche test per capire se potrà essere arruolabile, ma al momento pensiamo possa dare forfait e in caso al suo posto giocherebbe Estupinan.

La formazione dovrebbe essere già abbastanza delineata, viste anche le scelte praticamente obbligate in difesa e sulle fasce; restano però un paio di ballottaggi, uno a centrocampo e uno in attacco.

I dubbi di formazione verso il derby

In porta ci sarà Maignan. Difesa a tre diretta da De Winter centrale, con Tomori centro-destra e Pavlovic centro-sinistra. A tutta fascia a destra Saelemaekers, a sinistra, come già anticipato, Estupinan oppure, in caso di pieno recupero, Bartesaghi.

Davanti alla difesa Modric, mezzala sinistra Rabiot; mezzala destra è in vantaggio Fofana su Ricci per partire dall’inizio. Così come in attacco Pulisic è avanti su Nkunku per affiancare Leao dal primo minuto.

Queste, ad oggi, dovrebbero essere le scelte di Allegri, molto simili a quelle viste a Cremona. Vedremo se nei giorni che ci separano dalla gara ci saranno ulteriori novità.